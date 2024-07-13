Altı tarihi üstü gecekondu gibi: Şişli'de tarihi binalara eklenen kaçak yapılar yıllardır çözüm bekliyor

"10'DAN FAZLA YAPI VAR"





Yavaşçay, "Bu caddede benim bildiğim 10'dan fazla benzer yapı var. O yapıların hepsinin üstüne kaçak katlar çıkılmış. Bu kaçak katların Şişli Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yıkılması gerekiyor. Kamulaştırılması gerekiyor. Asıl görüntüsüne kavuşturulması lazım. İstiklal Caddesi'nde de birçok yapı bu durumda, çalışmanın orada da yapılması lazım." diye konuştu.





"MAALESEF ÖZEL ŞİRKETLERİN DÜKKANLARI OLARAK KULLANILMAKTA"





Yavaşçay, "Bunlar maalesef günümüzde bazı özel şirketlerin dükkanları ya da satış mağazaları olarak kullanılmakta. Aslında sosyal ve kültürel hayata kazandırılması , insanların içinde gezebileceği sergi yada müze alanlarına çevrilse çok daha iyi olur." şeklinde konuştu.







