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Türkiye'nin diri fay hattı haritası güncellendi: Deprem riski taşıyan 45 il

Türkiye'nin diri fay hattı haritası güncellendi: Deprem riski taşıyan 45 il

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:364/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ege Denizi'nde Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda son bir hafta içerisinde 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi. Yunan adasındaki deprem korkusu sonrası Türkiye'nin diri fay hatları yeniden gündemde. AFAD ve MTA tarafından yayımlanan güncel fay hattı haritasına göre, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe diri fay üzerinde bulunuyor.

Ege Denizi'nde 1 haftadır süren deprem fırtınası, Türkiye’nin hangi bölgelerini etkileyebileceği konusunda endişe oluşturdu.

Ege ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sarsıntılar hissedildi. Vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı ve fay hattı geçen sokakların kontrol edilmesi mümkün.

E-Devlet üzerinden AFAD’ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.


Sorgulama ekranı

45 il ve 110 ilçe risk altında

AFAD tarafından yayınlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edildi. Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.

İşte fay hattında yer alan iller;

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.

Birinci derecede riskli bölgeler

İşte fay hattı üzerindeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki riskli bölgeler:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derecede riskli bölgeler

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derecede risk taşıyan bölgeler

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Deprem riski en az olan iller

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Niğde, Aksaray, ve Karaman’dır.


Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir.


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