Deprem riski en az olan iller

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Niğde, Aksaray, ve Karaman’dır.





Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir.



