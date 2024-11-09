Doğadan gelen şifa: Bitki çaylarından hangisi sağlığa zararlı?

FONKSİYONEL BOZUKLUKLARDA ETKİLİ ÇAYLAR

Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri fonksiyonel hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisinde papatya, tıbbi nane ve melisa çaylarının ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Yaşar, bu çayların yanı sıra ada çayı, zencefil, kimyon ve rezene gibi bitkilerin de sindirimin kolaylaştırılmasına katkı sağladığını ifade etti.