Fatih Camisi'nde 81 hafız için icazet töreni yapıldı

Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu dile getiren Kaan, "Nazil olduğu andan bugüne kadar usulüyle Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmeyi, ezberlemeyi kendilerine bir şeref biçen Müslümanlar arasında bu amel, ibadet büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. Şüphesiz buna Kur'an'ın lafzi özelliklerinin, manevi güzelliklerinin, fonetiğinin, retoriğinin katkısı vardır" ifadelerini kullandı.