Uzman isim Ramazan'da reflüyü önleyen altın kuralı açıkladı: Sahurdan sonra en az 2 saat

Ramazan ayında yeme içme alışkanlıklarının değişmesi reflüyü tetikleyebiliyor. Uzman doktor, Reflü hastalarının ramazan ayı boyunca doğru ve dengeli beslenmesi için dikkat etmesi gerekenleri açıkladı.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, Ramazan ayında reflü hastaları için neler yapılacağını anlattı.
Bilgiç, “Özellikle sahur ve iftarda yanlış beslenme, mide yanması, ekşime ve yemek borusunda tahrişe neden olabilir. Ramazan ayında reflü hastaları kesinlikle reflü diyetine sadık kalmalı. Yemek borusu enfeksiyonu olan hastalarımızın mide koruyucu ilaçlarını düzenli kullanmaları şart” diye konuştu.
Peki, reflü hastaları nasıl beslenmeli? Prof. Dr. Bilgiç, şu uyarılarda bulundu:
'Ramazan'da reflü diyeti şart'
“Ramazan ayında reflü hastaları kesinlikle reflü diyetine sadık kalmalı. Yemek borusu enfeksiyonu olan hastalarımızın mide koruyucu ilaçlarını düzenli kullanmaları şart. Sahurda hafif beslenmeli, yağlı, acılı, salçalı ve soslu gıdalardan uzak durulmalıdır”
'İftardan sonra ara öğünlere dikkat edilmeli'
İftardan sonra mideyi zorlayacak besinlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, çerez, meyve ve tatlı tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi.
Uyku düzeninin de reflü hastaları için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, “İftardan sonraki süreçte, özellikle tatlı, çerez ve meyve gibi ara öğünleri önermiyorum. Eğer uyuyacaklarsa, yemek yedikten sonra en az 4 saat beklemeleri gerekiyor. Ayrıca, reflü hastaları mide ilaçlarını aç karnına almalıdır. Sahurdan yarım saat önce ilaçlarını alırlarsa daha rahat ederler” dedi.
'Sahurdan sonra en az 2 saat beklenmeli'
Ramazan boyunca mideyi rahatlatacak bir beslenme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Sahur biraz erkene çekilip yemek yedikten sonra uyumak için en az 2 saat beklenmelidir. Reflü hastaları yağlı, salçalı, soslu yemeklerden, fast food tarzı beslenmeden kaçınmalı, mutlaka salata tüketmelidir. Az miktarda ve uzun sürece yayılan bir iftar yapmaları kendileri için daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.