Uzman isim Ramazan'da reflüyü önleyen altın kuralı açıkladı: Sahurdan sonra en az 2 saat

Uyku düzeninin de reflü hastaları için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, “İftardan sonraki süreçte, özellikle tatlı, çerez ve meyve gibi ara öğünleri önermiyorum. Eğer uyuyacaklarsa, yemek yedikten sonra en az 4 saat beklemeleri gerekiyor. Ayrıca, reflü hastaları mide ilaçlarını aç karnına almalıdır. Sahurdan yarım saat önce ilaçlarını alırlarsa daha rahat ederler” dedi.