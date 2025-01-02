Üç ayların başlamasıyla birlikte mübarek geceler de idrak edilmeye başlanacak. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece (bu gece) idrak edilecek Regaip Gecesi, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. İşte 2025 dini günler ve geceler takvimi.
Bugün ne kandili sorusu, Müslümanlar için önemli bir konu. Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid gibi kandil geceleri, ibadet ve dua etmek için özel zamanlardır. Bu gecelerin tarihleri, Hicri takvime göre belirlenir. Üç ayların başlamasıyla birlikte mübarek geceler de ardı ardına idrak edilecek. Üç ayların ilk kandili bugün idrak edilecek. Peki bugün ne kandili?
Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?
Bugün 2 Ocak 2025 Perşembe Regaip Gecesi'dir. Regaip Gecesi, İslam âleminde Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'ın rahmetine ve mağfiretinin bol miktarda tecellîsine inanılır. Müslümanlar, bu geceyi ibadet, dua ve tefekkürle meşgul olarak manevi huzur içinde idrak ederler.
Regâib gecesinin önemi nedir?
Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Gecesi'dir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Kur’an’da haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesi Recep ayıdır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman: "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.
Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.”
Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir.
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.
Üç ayların önemi nedir?
Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır.
Regaip, Miraç ve Berat kandili Kadir Gecesi ne zaman?
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Geceleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Gecesi'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.