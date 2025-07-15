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LGS sınav puanı yüzdelik dilime göre kaç okul tercihi yapılacak? MEB 2025 LGS tercih rehberi

LGS sınav puanı yüzdelik dilime göre kaç okul tercihi yapılacak? MEB 2025 LGS tercih rehberi

14:3015/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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LGS puanına göre kaç tercih yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 24 Temmuz'a kadar alınacak. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak liseler için 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. Peki LGS merkezi sınav puanına göre kaç okula kadar tercih yapılacak? İşte LGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler.

LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor. Peki LGS sınav puanına göre kaç okul tercihi yapılacak?

Merkezi sınav puanına göre kaç okula kadar tercih yapılacak?

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı" (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı" (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

#Merkezi sınav puanı
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