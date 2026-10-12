İsrail'e yardımın bedeli
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Habur’da bekleme süresi dokuz güne çıktı
Türkiye'nin Irak üzerinden üçüncü ülkelere gerçekleştirdiği transit taşımacılıkta kriz derinleşiyor. Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda, aralarında bozulabilir ürün taşıyanların da bulunduğu yaklaşık 300 TIR günlerdir bekletiliyor. Transit geçiş süreleri 9 güne kadar çıkarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin günlük yalnızca 25-30 transit araca işlem yapması darboğazı büyütüyor.
İsrail'e yardımın bedeli
İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailliyi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdiği, bedevi Yusuf el-Ziyadna’nın Necef’teki evini yıktı. Üç gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler, el-Ziyadna’nın evini dümdüz etti.
Kartla 3 puana uçtu
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Dolmabahçe’de konuk ettiği Kocaelispor’u mağlup etti. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic (Pen) kaydetti. Kartal, ligde ikinci sıraya yükselirken, Avrupa Ligi’ndeki Hoffenheim maçı öncesi moral buldu.