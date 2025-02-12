Togg’un 2025 yılı için güncel fiyat listesi açıklandı. Togg 2025 model araçlarının fiyatları sabit kaldı. Yeni yılda T10X V2 model ine özel faizsiz kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Togg tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlardan ilk olarak SUV modeli T10X üç farklı opsiyonu ile piyasadaki yerini aldı. TOGG T10X, 310 km menzil ve 160 kW motor gücüne sahip başlangıç versiyonundan, 510 km menzil sunan uzun menzil versiyonuna kadar farklı seçenekler sunuyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2025 Togg güncel fiyat listesi!