Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Cihanbeyli Yeşilöz Mahallesi'nde yapımına başlanan 198 sosyal konut tamamlandı. TOKİ'nin Konya'da hayata geçirdiği projenin teslimatları ise devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Cihanbeyli Yeşilöz Mahallesi'nde yapımına başlanan 198 sosyal konut tamamlandı.
KONYA'DAKİ 198 SOSYAL KONUT TESLİMATI SÜRÜYOR
Tamamlanan konutlar, 02 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Konya Cihanbeyli Yeşilöz mh. 2. Etap konut projesi, 2+1 nitelikli 138 daire ve 3+1 nitelikli 60 daireden oluşuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.