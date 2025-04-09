Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Cihanbeyli Yeşilöz Mahallesi'nde yapımına başlanan 198 sosyal konut tamamlandı. TOKİ'nin Konya'da hayata geçirdiği projenin teslimatları ise devam ediyor.

1 /4 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Cihanbeyli Yeşilöz Mahallesi'nde yapımına başlanan 198 sosyal konut tamamlandı.

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KONYA'DAKİ 198 SOSYAL KONUT TESLİMATI SÜRÜYOR

Tamamlanan konutlar, 02 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Konya Cihanbeyli Yeşilöz mh. 2. Etap konut projesi, 2+1 nitelikli 138 daire ve 3+1 nitelikli 60 daireden oluşuyor.



















3 /4 Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.