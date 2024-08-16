500 milyon euro! Suudiler Real Madrid’in yıldızı için rekor teklife hazırlanıyor

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’dan rekor teklif almıştı. Suudiler Real Madrid’in 500 milyon Euro serbest kalma bedeli olan başka bir yıldızına teklif yapmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Suudi Arabistan'dan geçtiğimiz günlerde 1 milyar Euro kazanabileceği sözleşme teklifi alan Vinicius Junior'un ardından, Real Madrid'in bir başka yıldızına da talip olundu.
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; transfer döneminin en varlıklı ülkesi olan Suudi Arabistan'dan Eder Militao'ya teklif geldi.
Haberde, 500 milyon Euro serbest kalma bedeli olan savunma oyuncusu için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun ilgili kişilerle iletişime geçtiği belirtildi.
Ayrıca yetenekli oyuncunun temsilcisinin, tatilini erteleyerek bu girişimi ele almayı tercih ettiği iddia edildi.
Real Madrid ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin, Suudi ilgisine karşılık verip vermeyeceğini söylemenin zor olduğu aktarıldı.
Eder Militao kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Éder Militão, futbol kariyerine São Paulo'nun altyapısında başladı.
Burada kısa sürede dikkat çeken genç savunmacı, 2017 yılında São Paulo'nun A takımına yükseldi.
Militão, 2018 yılında Portekiz'in köklü kulüplerinden FC Porto'ya transfer oldu.
2019 yılında, Éder Militão Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi, onu defans hattının geleceği olarak görüyordu.
Real Madrid'de kısa sürede kendini kanıtlayan Militão, Sergio Ramos ve Raphael Varane gibi tecrübeli savunmacıların ayrılmasının ardından takımın birinci stoperi olarak görev almaya başladı.