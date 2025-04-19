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Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:3219/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacak. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Adana Demirspor'da Yusuf Barası, Alioui, Deniz Dönmezer ve Gravillon'un sakatlıkları bulunurken Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol ve Vedat Karakuş'un durumları maç saatinde netlik kazanacak. Trabzonspor'da ise sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Draguş maçta forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.


Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor karşısında sürdürmek istiyor.


Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibi karşısında 3 puan arıyor.

Adana Demirspor sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER?

Adana Demirspor'da Yusuf Barası, Alioui, Deniz Dönmezer ve Gravillon'un sakatlıkları bulunurken Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol ve Vedat Karakuş'un durumları maç saatinde netlik kazanacak.


Trabzonspor'da ise sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Draguş maçta forma giyemeyecek.


ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Okan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, İzzet Çelik, Aymbetov, Ozan Demirbağ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Banza


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