Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold, takımdan ayrılıyor. 26 yaşındaki sağ bek, dünya devine beş yıllık imzayı attı. İşte Trent Alexander-Arnold'un yeni adresi...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold, sezon sonu takımdan ayrılacak. Altyapıdan yetişen İngiliz sağ bekin 10 yıllık Liverpool kariyeri sona eriyor.
Sözleşmesi Haziran 2025'te sona eren yıldız oyuncu, Real Madrid ile yapılan uzun görüşmelerin ardından imzayı attı. Arnold, Madrid deviyle beş yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre, Liverpool, Trent Alexander-Arnold'dan doğan boşluğu Jeremie Frimpong'u transfer ederek doldurdu.
Alt yaş kategorilerinden bu yana Liverpool formasını terleten Arnold toplamda 364 maça çıkıp 26 kez fileleri havalandırırken 91 asistlik performans sergiledi.
Liverpool kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 2 İngiltere Lig Kupası kazandı.