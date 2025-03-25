Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold, takımdan ayrılıyor. 26 yaşındaki sağ bek, dünya devine beş yıllık imzayı attı. İşte Trent Alexander-Arnold'un yeni adresi...

1 /5 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold, sezon sonu takımdan ayrılacak. Altyapıdan yetişen İngiliz sağ bekin 10 yıllık Liverpool kariyeri sona eriyor.

2 /5 Sözleşmesi Haziran 2025'te sona eren yıldız oyuncu, Real Madrid ile yapılan uzun görüşmelerin ardından imzayı attı. Arnold, Madrid deviyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

3 /5 İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre, Liverpool, Trent Alexander-Arnold'dan doğan boşluğu Jeremie Frimpong'u transfer ederek doldurdu.

4 /5 Alt yaş kategorilerinden bu yana Liverpool formasını terleten Arnold toplamda 364 maça çıkıp 26 kez fileleri havalandırırken 91 asistlik performans sergiledi.