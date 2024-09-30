Almanlar duyurdu: Atakan Karazor milli takım tercihini yaptı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen orta saha Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı. Teknik direktör Julian Nagelsmann ile uzun görüşme yapan 27 yaşındaki futbolcu, kararını verdi.
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen orta saha Atakan Karazor, milli takım konusunda tercihini yaptı.
Karazor, Türkiye ile Almanya arasında kararını verdi.
SKY De'nin haberine göre, 27 yaşındaki orta saha Julian Nagelsmann'ın özel çabalarına rağmen Türk Milli Takım'ını seçti.
Başarılı oyuncu, Vincenzo Montella’dan davet alması halinde Milli Takım hayali gerçekleşecek.
Stuttgart takım kaptanlığı yapan 1,91 boyundaki ön libero, bu sezon toplamda 8 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.