Anderlecht Fenerbahçe maçı neden durdu?

Mücadelenin 7. dakikasında tribünlerde çıkan arbededen dolayı hakem Sandro Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı saldırıların ardından Türk taraftarlar, müdahale etti. Tribünde ortalık karıştı. Hakem yardımcılarını yanına çağırdı ve takımları soyunma odasına gönderdi.











