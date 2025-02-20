UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında yaşanan olayın ardından takımlar soyunma odasına gitti. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı neden yarıda kaldı? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler 4. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.
Anderlecht Fenerbahçe maçı neden durdu?
Mücadelenin 7. dakikasında tribünlerde çıkan arbededen dolayı hakem Sandro Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı saldırıların ardından Türk taraftarlar, müdahale etti. Tribünde ortalık karıştı. Hakem yardımcılarını yanına çağırdı ve takımları soyunma odasına gönderdi.
Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.
Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.
Yaşananların ardından iki takımın soyunma odasına gittiği anlar.