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Arda Güler 87’de girdi: Real Madrid zorlu deplasmanda 3-2 kazandı | ÖZET

Arda Güler 87’de girdi: Real Madrid zorlu deplasmanda 3-2 kazandı | ÖZET

10:0611/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Atalanta evinde Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşma Real Madrid’in 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milli oyuncu Arda Güler oyuna 87. dakikada dahil oldu. Goller dakika 10’ Kylian Mbappe, 45’ Charles De Ketelaere, 56’ Junior Vinicius, 59’ Jude Bellingham ve 65’ Ademola Lookman’dan geldi. Real Madrid bu sonuçla puanını 9’a yükselterek 18. sırada yer aldı. Atalanta - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Carlo Ancelotti ve öğrencileri henüz 10. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti ancak Fransız yıldız 36. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.


45+2. dakikada penaltı kazanan ev sahibi takım, De Ketelaere ile bulduğu golle eşitliği sağladı ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle gidildi.


Uzun süreli sakatlıktan geri dönen Vinicius Junior, 56. dakikada takımını tekrardan öne geçiren golü attı ve skor 2-1 oldu.


59. dakikada sahneye çıkan Real Madrid'in süper starı Jude Bellingham, ağları sarsarak farkı ikiye yükseltti.


Lookman, Atalanta adına 65. dakikada gol atarak beraberlik umutlarını alevlendirdi. Ev sahibi takım geri kalan dakikalarda çok tehlikeli ataklar gerçekleştirdi ancak Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.


Real Madrid bu sonuçla puanını 9’a çıkardı ve 18. sırada yer aldı. Atalanta ise 11 puanla 9. sıraya geriledi.


ATALANTA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ


Atalanta - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Atalanta
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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