Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ayrılığı konuşuluyordu: Al Nassr’dan Ronaldo’yu ikna etmek için sıra dışı plan!

Ayrılığı konuşuluyordu: Al Nassr’dan Ronaldo’yu ikna etmek için sıra dışı plan!

14:272/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübü, dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak için iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. 2023’ten bu yana sarı-mavililerle 105 maçta 96 gol atan 40 yaşındaki Portekizli efsane, sözleşmesinin haziran ayında sona ermesiyle transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Al Nassr’ın sıra dışı planı ise ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesini tamamladı. Sosyal medya hesabından veda gibi açıklama yapan Portekizli yıldız için birçok takım devrede.


Al-Nassr ise Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor.


Suudi Arabistan ekibiyle kupa kazanamayan Ronaldo'nun daha güçlü bir takım kurulmasını istediği haberleri ülke basınında gündem olurken, kulüp bu bağlamda harekete geçti.


Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'yu yeni sözleşme imzalamaya ikna etmek için yıldız isme yeni planlarını sunacak.


Buna göre yaz transfer döneminde başta Luis Diaz ve David Hancko başta olmak üzere birçok dünyaca ünlü yıldız kadroya katılıp daha iddialı bir takım oluşturulacak.

Liverpool forması giyen sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ın piyasa değeri an itibarıyla 70 milyon euro. Feyenoord'un deneyimli stoperi Hancko ise Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değere sahip.


#Al Nassr
#Ronaldo
#Luis Diaz
#David Hancko
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI: 28 Mayıs - 9 Haziran 2025 aktüel ürünler listesi