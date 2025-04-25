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Beşiktaş Süper Lig ekibinin kalecisi için harekete geçti

Beşiktaş Süper Lig ekibinin kalecisi için harekete geçti

16:4125/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta yeni sezon için kaleye sürpriz bir isim meydana geldi. Mert Günok’un son haftalardaki formsuzluğu ve ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye takviye arayışına giren siyah-beyazlılar Süper Lig ekibinin file bekçisi için harekete geçti.

Beşiktaş'ın Mert Günok'un ilerleyen yaşı ve özellikle son haftalardaki performansı sebebiyle yabancı bir kaleci konusunda çeşitli çalışmalar yaptığı öğrenildi.


ADAYLARDAN BİRİ LİGDEN



Listedeki isimlerden biri de Bodrum FK forması giyen Diogo Sousa. 26 yaşındaki Portekizli eldivenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.


11 KURTARIŞ



Bodrum FK'nin Galatasaray deplasmanında 2-0 yenildiği karşılaşmada Diogo Sousa, 11 kurtarış yaparak takımını maçın içinde tutmuştu.


13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI



Bu sezon Sipay Bodrum FK formasıyla 29 maça çıkan Sousa, kalesinde 27 gol gördü. 1.98 boyundaki kaleci 13 maçtaysa kalesini gole kapattı.


#Beşiktaş
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