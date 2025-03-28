Bodrum FK’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz: Genç oyuncu ilk maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bodrum FK’da kritik maç öncesinde kaleci krizi yaşanıyor. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Bodrum FK, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesi kaleci krizine gömüldü.
Diego Sousa sarı kart cezalısı, Gökhan Akkan sakat, Kerem Yusuf’un ise omzu çıkmış durumda.
Eğer Gökhan iğneyle oynayamazsa, kaleyi Süper Lig tecrübesi olmayan 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman koruyacak.
Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?
Rüzgar Mehmet Adıyaman, 18 yaşında genç bir Türk kaleci. 23 Kasım 2006’da Sakarya’da doğmuş, 1,85 metre boyunda ve sağ ayaklı bir futbolcu. Bodrum FK’da forma giyiyor; kulüple olan sözleşmesi 11 Ocak 2024’te başlamış ve 30 Haziran 2026’ya kadar devam ediyor.
Şu anki piyasa değeri yaklaşık 50 bin Euro civarında. Süper Lig’de henüz tecrübesi olmasa da, Bodrum FK’nın U19 takımında da yer alıyor.