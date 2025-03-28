Bodrum FK’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz: Genç oyuncu ilk maçına çıkıyor

Rüzgar Mehmet Adıyaman kimdir?





Rüzgar Mehmet Adıyaman, 18 yaşında genç bir Türk kaleci. 23 Kasım 2006’da Sakarya’da doğmuş, 1,85 metre boyunda ve sağ ayaklı bir futbolcu. Bodrum FK’da forma giyiyor; kulüple olan sözleşmesi 11 Ocak 2024’te başlamış ve 30 Haziran 2026’ya kadar devam ediyor.



