Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrumspor-Galatasaray maçında, ev sahibi ekipten Ege Bilsel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Peki, Bodrumspor-Galatasaray maçında Ege Bilsel'in gördüğü kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 13. haftasında Bodrumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
İlk yarının son dakikalarında Bodrumspor'dan Ege Bilsel, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Pozisyon sosyal medyaya damga vururken, eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
İşte o yorumlar:
Deniz Ateş Bitnel: "Ege'nin ikinci sarı kart gördüğü pozisyonda Torreira'nın topuğuna basıyor! İkinci sarı karttan kırmızı doğru karar..!"
Erman Toroğlu: "Ege denen topçu dakika 42, daha 60 metre var kaleye. Sarı kartı var ve kırmızı görüyor. İkinci sarı karttan kırmızı doğru."