Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bodrumspor-Galatasaray maçında Ege Bilsel'in gördüğü kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler ne dedi?

Bodrumspor-Galatasaray maçında Ege Bilsel'in gördüğü kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler ne dedi?

Haber Merkezi
20:2323/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrumspor-Galatasaray maçında, ev sahibi ekipten Ege Bilsel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Peki, Bodrumspor-Galatasaray maçında Ege Bilsel'in gördüğü kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Bodrumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

İlk yarının son dakikalarında Bodrumspor'dan Ege Bilsel, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Pozisyon sosyal medyaya damga vururken, eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

İşte o yorumlar:

Deniz Ateş Bitnel: "Ege'nin ikinci sarı kart gördüğü pozisyonda Torreira'nın topuğuna basıyor! İkinci sarı karttan kırmızı doğru karar..!"

Erman Toroğlu: "Ege denen topçu dakika 42, daha 60 metre var kaleye. Sarı kartı var ve kırmızı görüyor. İkinci sarı karttan kırmızı doğru."


#Galatasaray
#Bodrumspor
#Ege Bilsel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu