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Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: Alaves maçında oynayacak mı?

Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: Alaves maçında oynayacak mı?

14:3424/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga 7. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Alaves ile karşı karşıya gelecek. Son üç maçından galibiyetle ayrılan Madrid ekibi, seriyi sürdürmek istiyor. İki takım arasında oynanan son 19 maçın 17'sini Real Madrid kazandı. Peki Arda Güler, Alaves maçında oynacak mı? Teknik direktör Carlo Ancelotti kararını verdi.

Real Madrid, LaLiga 7. haftasında Alaves'i konuk edecek.

Lige istediği gibi başlamayan sonrasında toparlayan Madrid ekibinde tek hedef galibiyet.

7. sırada yer alan Alaves ise zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


LaLiga 7. haftasında oynanacak Real Madrid-Alaves maçı 24 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD'DE ARDA GÜLER ALAVES KARŞISINDA 11 İLK Mİ?


Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle; Courtios, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Arda, Vinicius JR, Mbappe. 

Real Madrid ile oynadığı son 19 La Liga maçının 17'sini kaybeden Alaves, bu süreçte rakibini sadece Ekim 2018 (1-0) ve Kasım 2020'de (2-1) mağlup edebildi.


Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Alaves'e karşı sahaya çıktığı son üç maçta da gol sevinci yaşadı (toplam dört gol).


#Real Madrid
#Deportivo Alaves
#LaLiga

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