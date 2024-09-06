Cristiano Ronaldo’yu ağlatan gol: Futbol tarihine geçti!

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında dün akşam Hırvatistan ile karşılaştı. Maç Portekiz’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Cristiano Ronaldo ve Diogo Dalot’tan geldi. Hırvatistan galibiyeti sonrası Ronaldo futbol tarihine geçti.
UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.
Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.
Portekizli yıldız attığı gol sonrası kendini yere bırakacak göz yaşlarına hakim olamadı.
CRİSTİANO RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDA KAÇ MAÇA ÇIKTI, KAÇ GOL ATTI?
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımında 213 maça çıktı 131 gol kaydetti.