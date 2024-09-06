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Spor

Cristiano Ronaldo’yu ağlatan gol: Futbol tarihine geçti!

09:49 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 09:51 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında dün akşam Hırvatistan ile karşılaştı. Maç Portekiz’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Cristiano Ronaldo ve Diogo Dalot’tan geldi. Hırvatistan galibiyeti sonrası Ronaldo futbol tarihine geçti.

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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.


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Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı.


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Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.

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Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.


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Portekizli yıldız attığı gol sonrası kendini yere bırakacak göz yaşlarına hakim olamadı.


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CRİSTİANO RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDA KAÇ MAÇA ÇIKTI, KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımında 213 maça çıktı 131 gol kaydetti.


#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#Uluslar Ligi
#Hırvatistan
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