Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sezonu kapatması sebebiyle Osimhen’in yanına golcü partner arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılılar Marsilya forması giyen Elye Wahi’yi gündemine aldı. Yönetim 22 yaşındaki santrafor için kiralama teklifi sundu. Detaylar haberimizde.
Ara transfer dönemi için gözünü Fransa'ya çeviren Galatasaray'da, Elye Wahi ismi gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini sundu.
Milliyet'in haberine göre Marsilya'nın, Lens'ten 25 milyon Euro'ya aldıkları Fransız golcüyü 20 milyon Euro'nun altında bırakmak istemediği ve opsiyonun zorunlu olmasını istediği öğrenildi.
Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken genç oyuncuyla ilgili görüşmelerin süreceği bildirildi.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Wahi için West Ham'dan sonra Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı.
Genç futbolcu 13 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu ve son oynanan Rennes karşılaşmasında kadroda yer almadı.
Elye Wahi kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Elye Wahi, tam adıyla Sepe Elye Delmas Wahi, 2 Ocak 2003 tarihinde Fransa'nın Courcouronnes şehrinde doğmuş, Fransız profesyonel bir futbolcudur. 22 yaşındadır. Kariyerine dair detaylar şu şekildedir:
Kariyeri:
JS Suresnes: 2009-2016 yılları arasında genç takımda.
SM Caen: 2016-2018 genç takım.
FC Montfermeil: 2018'de genç takım.
Montpellier HSC: 2018-2019 yıllarında genç takım, ardından A takımda 2020-2021 sezonunda yükseldi.
Lens: 2023-2024 sezonunda transfer oldu.
Olympique Marseille: 2024-2025 sezonu itibarıyla Marsilya forması giymektedir.