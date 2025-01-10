Eski Giresunsporlu İngiltere’de gol krallığına oynuyor

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen yıldız futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem Giresunspor forması giyen İspanyol oyuncu bu sezon 28 maçta forma giydi. Genç golcü bu maçlarda 16 gol 3 asist kaydetti. İşte detaylar.

1 /5 Bir dönem Süper Lig’de Giresunspor forması giyen Borja Sainz, İngiltere Championship’te gol krallığına oynuyor.

2 /5 Giresunspor’dan Norwich City’e 2023’te kış transfer sezonunda bedelsiz olarak transfer olan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 28 maça çıktı.



3 /5 İspanyol futbolcu bu maçlarda 16 gol 3 asist kaydetti.



4 /5 Giresunspor’da 34 maça çıkan futbolcu 10 gol 4 asist kaydetmişti.

