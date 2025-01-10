Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski Giresunsporlu İngiltere’de gol krallığına oynuyor

Eski Giresunsporlu İngiltere’de gol krallığına oynuyor

Orhan Emre Genç
17:1310/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen yıldız futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem Giresunspor forması giyen İspanyol oyuncu bu sezon 28 maçta forma giydi. Genç golcü bu maçlarda 16 gol 3 asist kaydetti. İşte detaylar.

Bir dönem Süper Lig’de Giresunspor forması giyen Borja Sainz, İngiltere Championship’te gol krallığına oynuyor.

Giresunspor’dan Norwich City’e 2023’te kış transfer sezonunda bedelsiz olarak transfer olan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 28 maça çıktı.


İspanyol futbolcu bu maçlarda 16 gol 3 asist kaydetti.


Giresunspor’da 34 maça çıkan futbolcu 10 gol 4 asist kaydetmişti.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.


#Giresunspor
#Norwich City
#Borja Sainz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 10 OCAK! 2 yeni torba yasa ile 9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var? Genel af...