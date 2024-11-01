Felix Uduokhai Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte son karar

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgili karar verildi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Almanya'nın Augsburg takımından kiralık olarak transfer ettiği Felix Uduokhai, başarılı performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini topluyor.
Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai’yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor.
Beklentileri fazlasıyla karşılayan Uduokhai'nin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.
Alman futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.
Siyah-beyazlılar, Augsburg’a 5 milyon Euro'luk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai’nin bonservisi satın alınacak.
Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalanması bekleniyor.