Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Felix Uduokhai Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte son karar

Felix Uduokhai Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte son karar

11:111/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgili karar verildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Almanya'nın Augsburg takımından kiralık olarak transfer ettiği Felix Uduokhai, başarılı performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini topluyor.

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai’yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor.

Beklentileri fazlasıyla karşılayan Uduokhai'nin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

Alman futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

Siyah-beyazlılar, Augsburg’a 5 milyon Euro'luk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai’nin bonservisi satın alınacak.

Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalanması bekleniyor.

#Beşiktaş
#Felix Uduokhai
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD seçimleri için son 4 gün! Donald Trump ile Kamala Harris karşı karşıya