Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Fenerbahçe rakibini bu turda elemesi halinde son 16 turunda Glasgow Rangers ya da Olympiakos ikilisinden biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.

1 /8 UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı.



2 /8 İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.



3 /8 Sarı-lacivertliler ilk maçı evinde, rövanş karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

4 /8 Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16'da Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.



5 /8 Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?



Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta oynanacak.



6 /8 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımlar 10-17 Nisan'da çeyrek final maçları oynayacak.



7 /8 Turnuvada yarı final etabı ise 1 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

