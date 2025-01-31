Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Fenerbahçe rakibini bu turda elemesi halinde son 16 turunda Glasgow Rangers ya da Olympiakos ikilisinden biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler ilk maçı evinde, rövanş karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16'da Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.
Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta oynanacak.
6-13 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımlar 10-17 Nisan'da çeyrek final maçları oynayacak.
Turnuvada yarı final etabı ise 1 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.