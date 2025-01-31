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Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?

15:4931/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Fenerbahçe rakibini bu turda elemesi halinde son 16 turunda Glasgow Rangers ya da Olympiakos ikilisinden biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı.


İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.


Sarı-lacivertliler ilk maçı evinde, rövanş karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16'da Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.


Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?



Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta oynanacak.


6-13 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımlar 10-17 Nisan'da çeyrek final maçları oynayacak.


Turnuvada yarı final etabı ise 1 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.


#Fenerbahçe
#Anderlecht
#UEFA AVrupa

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