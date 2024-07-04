Fenerbahçe istiyordu Galatasaray da talip oldu: Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği yıldız futbolcuya Galatasaray’da talip oldu. Oyuncunun nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu.

1 / 10 Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülen Lazar Samardzic için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.



2 / 10 Transferde kısa süre içerisinde somut gelişmeler yaşanması beklenirken Sırp yıldızın yeni takımı merak konusu.



3 / 10 Fanatik’in haberine göre; Udinese, Lazar Samardzic için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.



4 / 10 LAZAR SAMARDZİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Lazar Samardžić, 24 Şubat 2002 doğumludur ve 2024 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.



5 / 10 Samardžić'in profesyonel kariyeri, Hertha Berlin ile başladı.



6 / 10 Berlin doğumlu olan oyuncu, genç yaşta Hertha Berlin'in altyapısına katıldı ve burada yeteneklerini geliştirdi.

7 / 10 2018 yılında, henüz 16 yaşındayken Hertha Berlin'in A takımına yükseldi.

8 / 10 2020 yılında, Almanya'nın önde gelen kulüplerinden RB Leipzig'e transfer olan Samardžić, burada da genç yaşına rağmen kendini gösterme fırsatı buldu.



9 / 10 RB Leipzig'de forma giydiği süre boyunca yeteneklerini sergiledi ve takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.