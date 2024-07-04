|
Spor

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray da talip oldu: Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

10:26 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:28 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği yıldız futbolcuya Galatasaray’da talip oldu. Oyuncunun nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu.

1/ 10

Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülen Lazar Samardzic için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.


2/ 10

Transferde kısa süre içerisinde somut gelişmeler yaşanması beklenirken Sırp yıldızın yeni takımı merak konusu.


3/ 10

Fanatik’in haberine göre; Udinese, Lazar Samardzic için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.


4/ 10

LAZAR SAMARDZİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lazar Samardžić, 24 Şubat 2002 doğumludur ve 2024 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.


5/ 10

Samardžić'in profesyonel kariyeri, Hertha Berlin ile başladı.


6/ 10

Berlin doğumlu olan oyuncu, genç yaşta Hertha Berlin'in altyapısına katıldı ve burada yeteneklerini geliştirdi.

7/ 10

2018 yılında, henüz 16 yaşındayken Hertha Berlin'in A takımına yükseldi. 

8/ 10

2020 yılında, Almanya'nın önde gelen kulüplerinden RB Leipzig'e transfer olan Samardžić, burada da genç yaşına rağmen kendini gösterme fırsatı buldu.


9/ 10

RB Leipzig'de forma giydiği süre boyunca yeteneklerini sergiledi ve takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. 

10/ 10

2021 yılında, İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan Samardžić, burada düzenli forma şansı bularak kariyerinde önemli bir adım attı.


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Lazar Samardzic
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla alan üniversiteler hangileri?