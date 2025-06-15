Fenerbahçe Jonathan David ile prensipte anlaştı! İşte önerilen maaş

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün Jonathan David'e önerdiği maaş belli oldu.
Yeni sezonun transfer dönemine ses getirecek bir takviyeyle giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Jonathan David'e dikti.
Osimhen'in alternatifi olarak Galatasaray'ın da gündeminde olan Jonathan David'de elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, başarılı golcüyle temaslarını hızlandırdı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Jonathan David'e yıllık 9 milyon Euro maaş teklif etti ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro'luk imza parası talebi olan Jonathan David'le bu konu özelinde pazarlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin bu talebi karşılama imkanı olsa da rakamı 10-12 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kaçırmamak için 15 milyon Euro'yu ödemeyi de göze aldığı, Jonathan David ısrarının kaynağının ise Mourinho'nun "alın" talimatı olduğu haber detayında yer aldı.