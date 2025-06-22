Fenerbahçe kanatlanacak: İşte Mourinho'nun istediği iki futbolcu

Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında kanat da yer alan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun adını verdiği iki oyuncu için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında kanatlar da yer alıyor.
Bu bölge için öne çıkan isimler arasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Portekizli sol kanat Jota Silva öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, Nottingham ile temasa geçerek, oyuncunun şartlarını sordu. Teknik direktör Jose Mourinho kanat oyuncularının hızlı olmasını isterken Jota Silva'nın ismini yönetime verdiği kaydedildi.
Jota Silva, geçen sezon Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'den Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer olmuştu, ancak maçlara genellikle yedek başlıyor.
Fenerbahçe, Jota Silva için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Portekizli için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri de Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen Belçikalı yıldız kanat Johan Bakayoko olarak öne çıkıyor.
PSV ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Bakayoko'nun yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Belçikalı kanat için PSV ile temasa geçerek, oyuncunun şartlarını sordu. Hollanda ekibinin Bakayoko için 30 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
PSV Eindhoven yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin de transfer listesinde yer alan Bakayoko'yu bonservisiyle satarak gelir elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe ise oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.