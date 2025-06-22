Fenerbahçe kanatlanacak: İşte Mourinho'nun istediği iki futbolcu

PSV Eindhoven yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin de transfer listesinde yer alan Bakayoko'yu bonservisiyle satarak gelir elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe ise oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.