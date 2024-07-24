Fenerbahçe Lugano'yu yendi: UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 4-3 yendi ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Bu galibiyetin ardından UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. İşte son durum...

1 / 12 Fenerbahçe, UEFA Devler Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımını 4-3 yendi ve tur için avantajı kaptı.





2 / 12 Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada. İşte yanıtı...



















3 / 12 1- İNGİLTERE: 85.732















4 / 12 2- İTALYA: 75.356



















5 / 12 3- İSPANYA: 70.561

















6 / 12 4- ALMANYA: 67.910











7 / 12 5- FRANSA: 55.165









8 / 12 6- HOLLANDA: 51.900





9 / 12 7- PORTEKİZ: 46.016







10 / 12 8- BELÇİKA: 41.200







11 / 12 9- TÜRKİYE: 33.800