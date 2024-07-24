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Spor

Fenerbahçe Lugano'yu yendi: UEFA ülke puanı güncellendi

14:17 - 24/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 14:40 - 24/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 4-3 yendi ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Bu galibiyetin ardından UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. İşte son durum...

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Fenerbahçe, UEFA Devler Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımını 4-3 yendi ve tur için avantajı kaptı.



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Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada. İşte yanıtı...










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1- İNGİLTERE: 85.732








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2- İTALYA: 75.356










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3- İSPANYA: 70.561









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4- ALMANYA: 67.910






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5- FRANSA: 55.165





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6- HOLLANDA: 51.900



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7- PORTEKİZ: 46.016




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8- BELÇİKA: 41.200




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9- TÜRKİYE: 33.800

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10- ÇEKYA: 33.750


#UEFA
#Türkiye
#Fenerbahçe
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