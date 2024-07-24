Fenerbahçe Lugano'yu yendi: UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 4-3 yendi ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Bu galibiyetin ardından UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. İşte son durum...
Fenerbahçe, UEFA Devler Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımını 4-3 yendi ve tur için avantajı kaptı.
Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada. İşte yanıtı...
1- İNGİLTERE: 85.732
2- İTALYA: 75.356
3- İSPANYA: 70.561
4- ALMANYA: 67.910
5- FRANSA: 55.165
6- HOLLANDA: 51.900
7- PORTEKİZ: 46.016
8- BELÇİKA: 41.200
9- TÜRKİYE: 33.800
10- ÇEKYA: 33.750