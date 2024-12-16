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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoperin peşine düştü: Görüşmeler resmen başladı

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoperin peşine düştü: Görüşmeler resmen başladı

Ömer Çelikbaşlı
19:4016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı stoperi buldu. Sarı lacivertli takım, yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Becao'nun sezonu kapatmasının ardından, stoper bölgesi için arayışlar hız kazandı.

Sakatlık öncesinde de Jose Mourinho, Becao'yu kadroda düşünmediği için, yönetime stoper için transfer listesi vermişti.

Listenin başındaki isim ortaya çıktı.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Boscagli'nin transferi için harekete geçti.

PSV Eindhoven'dan ayrılması beklenen 27 yaşındaki Fransız oyuncu için ilk görüşme yapıldı.

Oyuncunun menajeri, başka takımlardan da teklifler aldıklarını ve düşünmek için süre istediklerini belirtti.

Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euro güncel piyasa değeri olan Olivier Boscagli, 2019 yılında Nice'ten 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Bu sezon 22 maçta oynayan Boscagli, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Olivier Boscagli
#Jose Mourinho

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