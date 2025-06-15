Fenerbahçe’den dev kanat operasyonu: Suudi ekibine kiralama teklifi!

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler hücum hattında köklü değişikliğe gidiyor. Mourinho’nun isteği doğrultusunda takıma hızlı oyuncular transfer edilecek. Kanarya’nın radarındaki ilk isim ise Suudi Arabistan’da Al Ittihad forması giyen Moussa Diaby var. İşte detaylar.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatı ile hücum hattına hızlı futbolcu arayışlarına başladı.
Bu yönde çalışmalarını sürüdüren Sar-lacivertli yönetim, Al Ittihad'de forma giyen 25 yaşındaki Fransız sağ kanat Moussa Diaby'yi gündemine aldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de geçirdiği başarılı sezonların ardından İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 2023 yaz transfer döneminde 55 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Aston Villa'da 54 maçta 10 gol, 9 asistlik katkısının ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Al Ittıhad'e 60 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Burada 28 maça çıkan yıldız kanat, 5 gol, 15 asist kaydetti.
Suudi Arabistan'da beklediğini bulamayan Diaby, tekrardan Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.
Fenerbahçe, bu doğrultada yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibinin kapısını kiralama formülü ile çalacak.
25 yaşındaki Fransız yıldız için kulüpler toplam 130 milyon Euro bonservis ödedi.
Fransız kanat oyuncusu, kariyerinde toplam 375 maça çıktı, söz konusu maçlarda 75 gol, 86 asist kaydetti. Diaby, ayrıca 11 kez Fransa Milli Takımı forması giydi.