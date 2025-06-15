Fenerbahçe’den dev kanat operasyonu: Suudi ekibine kiralama teklifi!

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler hücum hattında köklü değişikliğe gidiyor. Mourinho’nun isteği doğrultusunda takıma hızlı oyuncular transfer edilecek. Kanarya’nın radarındaki ilk isim ise Suudi Arabistan’da Al Ittihad forması giyen Moussa Diaby var. İşte detaylar.

1 /8 Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatı ile hücum hattına hızlı futbolcu arayışlarına başladı.



2 /8 Bu yönde çalışmalarını sürüdüren Sar-lacivertli yönetim, Al Ittihad'de forma giyen 25 yaşındaki Fransız sağ kanat Moussa Diaby'yi gündemine aldı.



3 /8 Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de geçirdiği başarılı sezonların ardından İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 2023 yaz transfer döneminde 55 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



4 /8 Aston Villa'da 54 maçta 10 gol, 9 asistlik katkısının ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Al Ittıhad'e 60 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Burada 28 maça çıkan yıldız kanat, 5 gol, 15 asist kaydetti.



5 /8 Suudi Arabistan'da beklediğini bulamayan Diaby, tekrardan Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.



6 /8 Fenerbahçe, bu doğrultada yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibinin kapısını kiralama formülü ile çalacak.



7 /8 25 yaşındaki Fransız yıldız için kulüpler toplam 130 milyon Euro bonservis ödedi.