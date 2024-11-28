Fenerbahçe’den En-Nesyri için rekor seviyede bonservis talebi

Fenerbahçe’nin Faslı golcü futbolcusu En-Nesyri için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anılan En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İspanya LaLiga ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Oyuncunun Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu bilinirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan basınından Aabbir, Al-Nassr'ın sarı-lacivertli takıma golcü futbolcu En-Nesyri için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifi yaptığını iddia etti.
Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiğini belirten Aabbir, En-Nesyri için en az 50 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğunu yazdı.
Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta sahne alan Faslı yıldız, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.