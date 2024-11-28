Fenerbahçe’den En-Nesyri için rekor seviyede bonservis talebi

Fenerbahçe’nin Faslı golcü futbolcusu En-Nesyri için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anılan En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İspanya LaLiga ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor.



2 /5 Oyuncunun Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu bilinirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



3 /5 Suudi Arabistan basınından Aabbir, Al-Nassr'ın sarı-lacivertli takıma golcü futbolcu En-Nesyri için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifi yaptığını iddia etti.



4 /5 Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiğini belirten Aabbir, En-Nesyri için en az 50 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğunu yazdı.

