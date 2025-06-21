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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Transferi kolaylaştıracak detay

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Transferi kolaylaştıracak detay

10:0521/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
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Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Transfer sürecindeki o detayın, sarı-lacivertli takım için avantaj olabileceği bildirildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sağ kanat hücumcusu için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

NTV Spor'un Walfoot'tan aktardığı habere göre; sarı-lacivertli kulüp, PSV Eindhoven'da forma giyen Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.

PSV ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Bakayoko'nun, ayrılmaya hazır olduğu ve yeni mukavele imzalamaya yanaşmadığı kaydedildi.

Haberde, bu durumun Fenerbahçe için bir avantaj olduğu belirtilirken, Hollanda kulübünün bu transferden para kazanabilmek için çok fazla hareket alanı olmadığı vurgulandı.

Haber detayında, sarı-lacivertlilerin birkaç gün önce 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini belirttiği ancak Bakayoko'nun, Türkiye'ye taşınmaya istekli olup olmadığı konusunda henüz belirsizliğin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Belçikalı futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Leipzig ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği ileri sürüldü.

30 milyon Euro piyasa değeri bulunan Johan Bakayoko geride kalan sezonda 47 maçta forma giyerken, takımına 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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