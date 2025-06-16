Fenerbahçe'nin Jonathan David'e sunduğu sözleşme ortaya çıktı: En iyi teklif

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi buldu. Galatasaray'ın da istediği oyuncuya en iyi teklifi yapan kulübün Fenerbahçe olduğu öğrenildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, kadroda ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.
Dzeko ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de En Nesyri'nin de Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.
Sarı lacivertli yetkililerin en yoğun çalışmalarını sürdürdüğü bölge forvet hattı olarak dikkat çekiyor.
Şu anda Fenerbahçe'ni liste başı ismi Lille ile sözleşme yenilemeyen Jonathan David.
Kendisini isteyen kulüplerden 9 milyon euroya yakın maaş ve 15 milyon euro da imza parası isteyen 25 yaşındaki oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüpleri talip.
Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya Türkiye'den Galatasaray da talip olmuş durumda.
Şu anda ise Jonathan David'e en iyi teklifi yapan kulüp Fenerbahçe.
Fenerbahçe, Jonathan David'in istediği maaşı ödemeyi kabul etti.
Fakat sarı lacivertliler 15 milyon euroluk imza parasını ödemek istemiyor.
Fenerbahçe'nin taksitler halinde 10 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Jonathan David'in düşünmek için süre istediği ve gelen diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra bir karar vermesi bekleniyor.
Jonathan David geride bıraktığımız sezon 49 maçta 25 gol ve 12 asistle oynadı.