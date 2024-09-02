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Spor

Fenerbahçe'ye 50 milyon euro'luk bek! Guardiola övgüyle söz etmişti

12:32 - 2/09/2024 الإثنين
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Transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu Brighton'a transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Avrupa'da transfer dönemi kapanırken kulüp bulamayan birçok futbolcu için Türkiye iddiası ortaya atılıyor.









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Son olarak Fenerbahçe için Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Ben Chilwell'in ismi gündeme geldi.







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NTV Spor'un Mirror'dan aktardığı habere göre Chelsea'nin gözden çıkardığı Ben Chilwell, Fenerbahçe'ye transfer olabilir.







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Haberde Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin sol bek aradığı ve bu boşluğu Ben Chilwell ile doldurabileceği belirtildi.




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2020'de Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan Ben Chilwell'in bonservisi için 50 milyon euro ödenmişti.






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27 yaşındaki İngiliz sol bek daha önce yaptığı bir açıklamada, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisinden övgüyle bahsettiğini belirtmişti.



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Chilwell, 2018/19 sezonunda Leicester City'nin Manchester City'e 1-0 yenildiği maçın ardından Guardiola'nın kendisine özel olarak, yetenekli ve kaliterli bir oyuncu olduğunu ve bu şekilde devam etmesi gerektiğini söylediğini ifade etmişti.

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Chilwell, geçen sezon Chelsea formasıyla 21 maçta 1.172 dakika süre aldı.



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Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Pep Guardiola
#Fenerbahçe
#Ben Chilwell
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