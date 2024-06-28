Fenerbahçe’ye Serie A’dan 20 milyonluk genç yıldız

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Orta sahaya genç ve dinamik bir takviye yapmak isteyen Mourinho, İtalya Serie A’da forma giyen yıldız futbolcuyu listeye aldı. Detaylar haberimizde.
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GOAL Italia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Lazar Samardzic'i kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.
Haberin detaylarında, sarı lacivertlilerin Samardzic için 20 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği de ifade edildi.
Lazio'nun da transfer için devrede olduğu belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin teklifinin İtalyan ekibinin teklifinden yüksek olduğunun altı çizildi.
Fenerbahçe ve Udinese arasında henüz resmi bir anlaşmanın olmadığı da aktarıldı.
2021/22 sezonunun başında RB Leipzig'den Udinese'ye transfer olan 22 yaşındaki Sırp orta saha, İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 97 karşılaşmada 13 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
Lazar Samardzic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
24 Şubat 2002'de Almanya'nın Berlin şehrinde doğan Samardzic, Sırp kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.
Futbol kariyerine henüz küçük yaşlarda başlayan Lazar Samardzic, 7 yaşındayken Hertha Berlin'in altyapısına katıldı.
Samardzic, Hertha Berlin'in genç takımlarında gösterdiği performansla 2019 yılında A takıma yükseldi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.