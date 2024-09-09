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Spor

Flaş Cristiano Ronaldo itirafı: ‘30 yaşında bırakmak istedi’

17:14 - 9/09/2024 Monday
Güncelleme: 17:14 - 9/09/2024 Monday
Yeni Şafak

UEFA Uluslar Ligi’nde 900’üncü golünü atarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli takımdan eski takım arkadaşı Costinha, A Bola'ya verdiği röportajda Ronaldo hakkında konuştu. Detaylar haberimizde.

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Geçtiğimiz günlerde 900 gol barajını aşan ve tarihte bunu ilk kez başaran futbolcu ünvanına sahip olan Cristiano Ronaldo'nun emekliliği hakkında flaş bir gerçek ortaya atıldı.

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Uzun yıllar önce futbolu bırakan Portekiz Milli Takımı'nın futbolcusu Costinha, A Bola'ya verdiği röportajda Ronaldo hakkında konuştu.


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Eski savunmacı, 39 yaşındaki dünya yıldızı hakkında, "2003 yılında Kazakistan'a karşı oynadığımız bir dostluk maçında, bana futbolu 30 yaşında bırakmak istediğini ve daha farklı şeyler yapacağını söylemişti." dedi.


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Costinha, Cristiano Ronaldo hakkında son olarak şu sözleri kullandı:


"Yirmi yıldan fazla zaman geçti ve o hala hem çok oynuyor hem de iyi oynuyor.


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1000 gol hedefine ulaşması birçok faktöre bağlı olacak, özellikle de ne kadar süre daha oynamak istediğine.


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Bunu deneyecektir, bundan şüphem yok. Her zaman sporcu gibi yaşadı. 18 yaşındayken bile inanılmaz bir iradeye sahipti. 

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Bu yüzden yaptıklarına şaşırmıyorum. O harika bir oyuncu ve çok profesyonel, mükemmel bir insan. Şapka çıkarıyorum."


#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#Costinha
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