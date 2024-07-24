Son şampiyon Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında 4. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile karşılaşacak. Oynadığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan Galatasaray bu maçtan galibiyet alarak moral depolamaya çalışacak. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.
Aslan hazırlık maçında İtalya Serie ekibi Lecce ile karşılaşacak.
Okan Buruk’un öğrencileri ilk hazırlık maçında LASK Linz’a 3-2 mağlup oldu.
İkinci hazırlık maçında F. Düsseldorf’a 5-2 mağlup oldu.
Son hazırlık maçında Trencin’i 4-1 yenen sarı-kırmızılılar Lecce karşısında galibiyet alarak moral depolamak istiyor.
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Lecce maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak.
Icardi'nin de forma giyeceği zorlu mücadele sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.
Avusturya'da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan Galatasaray'ın gol kralı süper yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle ilk hazırlık maçlarında forma giymemişti.
Taraftarın sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi'nin son iki hazırlık maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.
Icardı ile birlikte Galatasaray'ın emektar kalecisi kaptan Fernando Muslera'nın da ilk 11'de olması bekleniyor.
İkinci etap kamp çalışmaları için milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'ın da takıma katılmasıyla tam kadro Avusturya'ya giden Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un milli oyuncuların dönmesiyle birlikte son iki hazırlık maçında ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lecce müsabakasının ardından son hazırlık maçını yaparak Avusturya'daki kamp programını tamamlayacak.
Son şampiyon, son hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Parma ile Cumartesi günü karşılaşacak.