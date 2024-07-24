Son şampiyon Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında 4. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile karşılaşacak. Oynadığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan Galatasaray bu maçtan galibiyet alarak moral depolamaya çalışacak. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

1 / 14 Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.



2 / 14 Aslan hazırlık maçında İtalya Serie ekibi Lecce ile karşılaşacak.

3 / 14 Okan Buruk’un öğrencileri ilk hazırlık maçında LASK Linz’a 3-2 mağlup oldu.

4 / 14 İkinci hazırlık maçında F. Düsseldorf’a 5-2 mağlup oldu.



5 / 14 Son hazırlık maçında Trencin’i 4-1 yenen sarı-kırmızılılar Lecce karşısında galibiyet alarak moral depolamak istiyor.



6 / 14

Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak.





7 / 14 Icardi'nin de forma giyeceği zorlu mücadele sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.



8 / 14 Avusturya'da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan Galatasaray'ın gol kralı süper yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle ilk hazırlık maçlarında forma giymemişti.

9 / 14 Taraftarın sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi'nin son iki hazırlık maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

10 / 14 Icardı ile birlikte Galatasaray'ın emektar kalecisi kaptan Fernando Muslera'nın da ilk 11'de olması bekleniyor.

11 / 14 İkinci etap kamp çalışmaları için milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'ın da takıma katılmasıyla tam kadro Avusturya'ya giden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

12 / 14 Teknik direktör Okan Buruk'un milli oyuncuların dönmesiyle birlikte son iki hazırlık maçında ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

13 / 14 Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lecce müsabakasının ardından son hazırlık maçını yaparak Avusturya'daki kamp programını tamamlayacak.