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Galatasaray Muslera’nın yerine onu istiyordu: Bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Galatasaray Muslera’nın yerine onu istiyordu: Bonservis bedeli dudak uçuklattı!

11:2118/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Fernando Muslera’nın koltuğunu devralacak yeni kaleci için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların radarındaki yıldız ismin bonservis bedeli ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu.


Todo Fichajes'in haberine göre; İspanya devi, Thibaut Courtois ile rekabet edecek bir file bekçisi arayışına girdi.


Eflatun-beyazlı ekibin bu hamlesinin ise Lunin'in takımdan ayrılacağı anlamına geldiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi Galatasaray'ın dışında Manchester United'ın da istediği vurgulandı.


Ayrıca Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in Lunin için yaklaşık olarak 30 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.


SÖZLEŞMESİ...

Andriy Lunin'in İspanya ekibi ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.


BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Ukraynalı file bekçisi 12 maçta forma giydi.


Bu müsabakalarda 19 gol yiyen Lunin, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.


#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Andriy Lunin
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