Galatasaray Nicola Zalewski transferini yetiştirebilecek mi? Son detaylar ortaya çıktı

Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürüyor. Peki Galatasaray, Zalewski transferini yetiştirebilecek mi? Son detaylar belli oldu
Galatasaray'da günlerdir transferin 1 numaralı gündemi olan Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan kulübü ile kalan 1 yıllık sözleşmesini uzatmayan Polonyalı oyuncu, sarı kırmızılıların 2.2 milyon Euro'luk teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.
Salı günü özel uçakla İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray cephesi, İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlık yapıyor.
15 milyon Euro ile masaya oturan Roma, 12 milyon Euro'ya indi.
9 milyon Euro bonservis öneren sarıkırmızılılar, Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor.
23 yaşındaki oyuncu, sol bek, sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Galatasaray, Zalewski'nin alternatifi olarak ise Napoli'den Mario Rui'yi gündemine aldı.
33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor.