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Spor

Galatasaray Nicola Zalewski transferini yetiştirebilecek mi? Son detaylar ortaya çıktı

Umut Yılmaz
09:29 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:33 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürüyor. Peki Galatasaray, Zalewski transferini yetiştirebilecek mi? Son detaylar belli oldu

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Galatasaray'da günlerdir transferin 1 numaralı gündemi olan Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İtalyan kulübü ile kalan 1 yıllık sözleşmesini uzatmayan Polonyalı oyuncu, sarı kırmızılıların 2.2 milyon Euro'luk teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

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Salı günü özel uçakla İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray cephesi, İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlık yapıyor.

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15 milyon Euro ile masaya oturan Roma, 12 milyon Euro'ya indi.

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9 milyon Euro bonservis öneren sarıkırmızılılar, Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor.

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23 yaşındaki oyuncu, sol bek, sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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Galatasaray, Zalewski'nin alternatifi olarak ise Napoli'den Mario Rui'yi gündemine aldı.

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33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor.

#Galatasaray
#Nicola Zalewski
#Mario Rui
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