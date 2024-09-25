Galatasaray - PAOK maçında gerginlik: Polis müdahale etti

Galatasaray, Avrupa Ligi 1. hafta maçında PAOK'u ağırladı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünlerde yaşanan gerginliğin ardından PAOK taraftarı polis tarafından stadyumdan çıkarıldı.
Avrupa Ligi 1. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında PAOK'u ağırladı.
Maçın başlamasına kısa bir süre kala tribünlerde gerginlik yaşandı.
Galatasaray taraftarlarının olduğu bölünde misafir olan yaklaşık 20 PAOK'lu taraftardan bir tanesi Galatasaraylı taraftarlar ile tartışma yaşadı.
Tartışma esnasında Galatasaraylı taraftarlar, Yunan taraftara müdahale etmek istedi.
Daha sonra polisler, Yunan taraftarı stadyumdan çıkarttı.