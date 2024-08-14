Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya: 27 milyonluk yıldız için yarış başladı

Süper Lig büyükleri Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İki kulüp Hollanda liginde forma giyen yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Fransız futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı söylentiler arasında. Detaylar haberimizde.
Galatasaray ve Beşiktaş, Fransız yıldız için karşı karşıya.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, stoper bölgesine takviye yapacak.
Beşiktaş’ta ise yönetim van Bronckhorst’un talimatı doğrultusunda stoper bölgesi için büyük bir bütçe ayırdı.
Galatasaray ve Beşiktaş, Hollanda Eredivisie’nin son şampiyonu PSV Eindhoven’ın stoper oyuncusu Olivier Boscagli'ye göz dikti.
27 milyon € piyasa değeri olan Boscagli'nin Süper Lig takımlarının radarında olduğu iddia edildi.
Hollanda basınından Eindhovens Dagblad, Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Beşiktaş’ın Olivier Boscagli'ye ilgi gösterdiğini belirtti.
Haberde, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de takibinde olduğu bilgisi yer aldı.
2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Olivier Boscagli, yeni kontrat yapmazsa gelecek sezon serbest kalabilir.
Kulübü ile 2023/24 sezonu Eredivisie şampiyonu olan Boscagli’nin bedelsiz olarak ayrılmasının pek mümkün olmadığı ifade edildi.
Boscagli, bu yaz transfere açık olsa da PSV'den ayrılmak için acele etmediği ve eğer bu yaz transfer gerçekleşmezse, PSV'nin Boscagli ile sözleşme uzatmasının muhtemel olduğu aktarıldı.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, daha önce Boscagli'yi "gördüğüm en teknik oyuncu" olarak nitelendirmişti.
PSV, 2019 yılında Olivier Boscagli'yi Fransız ekibi Nice'den 2 milyon € karşılığında kadrosuna kattı.
Başarılı stoper, geçen süre zarfında piyasa değerini 27 milyon € seviyesine çıkarmayı başardı.
Sol ayaklı oyuncu, Fransa Milli Takımı’nın hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.