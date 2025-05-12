Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Inter, Roma’dan kiralık olarak transfer ettiği Nicola Zalewski’yi kalıcı olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Inter, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusunun sözleşmesindeki 6 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Roma ile görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

1 /5 Inter, devre arası transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Nicolo Zalewski'yi bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



2 /5 Romano'nun haberine göre, Inter, performansından memnun olduğu 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

3 /5 Zalewski'nin Inter'de kalmaya sıcak baktığı ve transfer için Roma ile temasa geçileceği kaydedildi.



4 /5 Inter'e transferinin ardından 12 maçta sahaya çıkan Zalewski, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.