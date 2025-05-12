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Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

17:0012/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Inter, Roma’dan kiralık olarak transfer ettiği Nicola Zalewski’yi kalıcı olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Inter, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusunun sözleşmesindeki 6 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Roma ile görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Inter, devre arası transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Nicolo Zalewski'yi bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.


Romano'nun haberine göre, Inter, performansından memnun olduğu 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

Zalewski'nin Inter'de kalmaya sıcak baktığı ve transfer için Roma ile temasa geçileceği kaydedildi.


Inter'e transferinin ardından 12 maçta sahaya çıkan Zalewski, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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