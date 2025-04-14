Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray yeni kalecisini buldu: Muslera onay verdi

Galatasaray yeni kalecisini buldu: Muslera onay verdi

18:4714/04/2025, الإثنين
G: 14/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda devri kapanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni file bekçisi için çalışmalarına hız kesmeden başladı ve bir isimde mutabık kaldı. Transferden yetkili isimler, Fernando Muslera'nın da onayını aldı.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera konusundaki belirsizlik sürüyor. Tecrübeli file bekçi Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönerek futbolu bırakma ihtimalleri bulunuyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'nın ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUSLERA YENİ KALECİYE ONAY VERDİ

Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerin başında Nantes forması giyen Alban Lafont'un olduğu iddia edildi. Fernando Muslera'nın da bu transfer için olumlu referans verdiği aktarıldı.

GALATASARAY'A YENİ KALECİ

Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1 ekiplerinden Nantes sezon sonunda 26 yaşındaki kalecisi Lafont ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Nantes'ın Lafont için gelecek kiralama ve bonservisli transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisini transfer etmek istediğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda transferden yetkili isimlerin ilerleyen günlerde Lafont ile temasa geçeceği belirtildi.

26 yaşındaki Fransız kaleci bu sezon toplamda 15 karşılaşmada forma giydi. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Lafont'un güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.


#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Kaleci
#Alban Lafont
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LUNA’dan sonra yeni çöküş: Ünlü kripto para 24 saatte yüzde 90 değer kaybetti