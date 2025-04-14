Galatasaray yeni kalecisini buldu: Muslera onay verdi

Galatasaray'da uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda devri kapanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni file bekçisi için çalışmalarına hız kesmeden başladı ve bir isimde mutabık kaldı. Transferden yetkili isimler, Fernando Muslera'nın da onayını aldı.
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera konusundaki belirsizlik sürüyor. Tecrübeli file bekçi Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönerek futbolu bırakma ihtimalleri bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'nın ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
MUSLERA YENİ KALECİYE ONAY VERDİ
Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerin başında Nantes forması giyen Alban Lafont'un olduğu iddia edildi. Fernando Muslera'nın da bu transfer için olumlu referans verdiği aktarıldı.
GALATASARAY'A YENİ KALECİ
Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1 ekiplerinden Nantes sezon sonunda 26 yaşındaki kalecisi Lafont ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Nantes'ın Lafont için gelecek kiralama ve bonservisli transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisini transfer etmek istediğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda transferden yetkili isimlerin ilerleyen günlerde Lafont ile temasa geçeceği belirtildi.
26 yaşındaki Fransız kaleci bu sezon toplamda 15 karşılaşmada forma giydi. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Lafont'un güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.