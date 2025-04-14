Galatasaray yeni kalecisini buldu: Muslera onay verdi

Galatasaray'da uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda devri kapanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni file bekçisi için çalışmalarına hız kesmeden başladı ve bir isimde mutabık kaldı. Transferden yetkili isimler, Fernando Muslera'nın da onayını aldı.

1 /7 Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera konusundaki belirsizlik sürüyor. Tecrübeli file bekçi Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönerek futbolu bırakma ihtimalleri bulunuyor.

2 /7 Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'nın ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

3 /7 MUSLERA YENİ KALECİYE ONAY VERDİ Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerin başında Nantes forması giyen Alban Lafont'un olduğu iddia edildi. Fernando Muslera'nın da bu transfer için olumlu referans verdiği aktarıldı.

4 /7 GALATASARAY'A YENİ KALECİ Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1 ekiplerinden Nantes sezon sonunda 26 yaşındaki kalecisi Lafont ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.





5 /7 Nantes'ın Lafont için gelecek kiralama ve bonservisli transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

6 /7 İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisini transfer etmek istediğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda transferden yetkili isimlerin ilerleyen günlerde Lafont ile temasa geçeceği belirtildi.