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Spor

Galatasaray Zalewski'yi bitirdi! İşte bonservisi ve maaşı

09:57 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:31 - 11/09/2024 Çarşamba
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Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, kanat takviyesi yapıyor. Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli ve maaş belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Galatasaray, kanat mevkisine transferde mutlu sona ulaştı.






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A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.





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Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





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Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi.




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Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi.



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Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

#Galatasaray
#Nicola Zalewski
#Transfer
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