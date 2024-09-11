Galatasaray Zalewski'yi bitirdi! İşte bonservisi ve maaşı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, kanat takviyesi yapıyor. Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli ve maaş belli oldu. İşte ayrıntılar...
Kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Galatasaray, kanat mevkisine transferde mutlu sona ulaştı.
A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.
Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi.
Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi.
Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.