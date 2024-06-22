Galatasaray'a yerli takviye: İmza an meselesi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılıların yerli takviyesinde imza aşamasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşarak transferde ses getiren bir hamle yapmıştı.
Aslan, forvet hattına bir de Türk takviye yapmaya hazırlanıyor.
Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray'a yakın.
Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin, Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi.
Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı.
Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız geçen sezon 1. Lig'de 37 maçta 9 gol attı.