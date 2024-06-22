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Spor

Galatasaray'a yerli takviye: İmza an meselesi

15:57 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:07 - 22/06/2024 Cumartesi
DHA

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılıların yerli takviyesinde imza aşamasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

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Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşarak transferde ses getiren bir hamle yapmıştı.

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Aslan, forvet hattına bir de Türk takviye yapmaya hazırlanıyor.

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Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray'a yakın.

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Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin, Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

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Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı.

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Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız geçen sezon 1. Lig'de 37 maçta 9 gol attı.

#Galatasaray
#Gökdeniz Bayrakdar
#Transfer
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