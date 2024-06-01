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Spor

Galatasaray'da öncelik sağ bekte! İşte hedefteki isim

09:33 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:44 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların önceliği sağ bek. Aslan, eski gözdesini yeniden gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

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Devre arasında sağ bek için listesine aldığı 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu Burnley'e kaptıran Galatasaray, yeniden temasa geçiyor.

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Burnley'in küme düşmesiyle Rennes'e geri dönen Lorenz Assignon için Fransız kulübünün kapısı çalınacak.

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Geçtiğimiz sezon devre arasında Bayern Münih'e Sacha Boey'i rekor bedelle satan Galatasaray, Lorenz Assignon'u yeniden gündemine aldı.

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Devre arasında 23 yaşındaki oyuncuyu Burnley'e kaptıran sarı-kırmızılı takım, kiralık olarak Serge Aurier'i transfer etmişti.

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Aurier'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da rota tekrar Assignon'a döndü.

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Premier Lig'de aradığını bulamayan 23 yaşındaki Fransız futbolcu, Burnley'nin küme düşmesinin ardından Rennes'e geri döndü.

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Galatasaray, Assignon için Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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NET ÇÖZÜM OLABİLİR


Galatasaray, gelecek sezon sağ beki taşıyacak bir ismi transfer etmek istiyor. Bu sezon ikinci devrede stoper menşeili Kaan Ayhan'ı oynatmak zorunda kalan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon anahtarları Assignon'a vermeyi planlıyor.

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Premier Lig'de 15 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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Burnley'nin küme düşmesinin ardından Rennes'e geri dönen Assignon, Fransız ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

#Galatasaray
#Transfer
#Lorenz Assignon
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