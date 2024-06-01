Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların önceliği sağ bek. Aslan, eski gözdesini yeniden gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
Devre arasında sağ bek için listesine aldığı 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu Burnley'e kaptıran Galatasaray, yeniden temasa geçiyor.
Burnley'in küme düşmesiyle Rennes'e geri dönen Lorenz Assignon için Fransız kulübünün kapısı çalınacak.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Bayern Münih'e Sacha Boey'i rekor bedelle satan Galatasaray, Lorenz Assignon'u yeniden gündemine aldı.
Devre arasında 23 yaşındaki oyuncuyu Burnley'e kaptıran sarı-kırmızılı takım, kiralık olarak Serge Aurier'i transfer etmişti.
Aurier'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da rota tekrar Assignon'a döndü.
Premier Lig'de aradığını bulamayan 23 yaşındaki Fransız futbolcu, Burnley'nin küme düşmesinin ardından Rennes'e geri döndü.
Galatasaray, Assignon için Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
NET ÇÖZÜM OLABİLİR
Galatasaray, gelecek sezon sağ beki taşıyacak bir ismi transfer etmek istiyor. Bu sezon ikinci devrede stoper menşeili Kaan Ayhan'ı oynatmak zorunda kalan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon anahtarları Assignon'a vermeyi planlıyor.
Premier Lig'de 15 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Burnley'nin küme düşmesinin ardından Rennes'e geri dönen Assignon, Fransız ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunuyor.