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Galatasaray'dan Süper Lig'in yıldızına kanca

Galatasaray'dan Süper Lig'in yıldızına kanca

09:3616/04/2025, Wednesday
G: 16/04/2025, Wednesday
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu mutlu sonla tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Cimbom hem yurt içi hem de yurt dışında oyuncu arayışını sürdürüyor. Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Aslan, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldı.

Yönetimin bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken o golcü için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray forvet takviyesi için Net Global Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yi yakın takibe aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakından takip ettiği 25 yaşındaki hücumcu, transfer görüşmelerinin olumlu geçmesiyle birlikte gelecek yaz sarı kırmızılılara katılacak gibi görünüyor.

Bu sezon Net Global Sivasspor formasıyla 27 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalan Bekir Turaç Böke, 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Kötü bir lig yılı geçiren Net Global Sivasspor'da önemli skorlar üreten Bekir Turaç Böke, gerçek potansiyeline yakınlaşmasıyla birlikte hem Galatasaray'ın hem de Vincenzo Montella'nın radarına takıldı.

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