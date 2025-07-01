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Galatasaray'dan ters köşe hamle! Yeni kalecisi ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'dan ters köşe hamle! Yeni kalecisi ile anlaşmaya vardı

09:311/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yerine bir süredir arayıştaydı. Sarı-kırmızılı takımın gündemine farklı isimler gelse de anlaşmaya vardığı isim netleşti.

Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer dönemine şaşaalı bir giriş yapan Galatasaray, ikinci transferine hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci Perri ile anlaşma sağladı.

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, beIN SPORTS'un haberine göre Lucas Perri ile el sıkıştı.

Sarı-kırmızılılar, Lyon ile bonservis pazarlıklarını ise sürdürüyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lucas Perri'nin Lyon ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız ekibi geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle küme düşürülmüştü.

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